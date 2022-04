Charles CIFRIAN

Après des études en commerce/management et des expériences dans la mode et en banque, je suis depuis avril 2012 chargé de développer les grands comptes Food chez Gault&Millau.

Mon poste actuel consiste à proposer et vendre aux grandes sociétés françaises et étrangères désirant se développer dans le secteur de la restauration:



- Des produits et évènements standard développés par Gault&Millau (magazines, guides, Gault&Millau Tour, Dotation Gault&Millau pour les Jeunes Talents)

- Des produits et événements sur mesure et personnalisés (brand content sous forme de magazine, application digitale, évènements personnalisés, tests produits...)



A travers mes différentes expériences, j'ai développé des compétences et des qualités fondamentales pour réussir dans ma fonction:



- Savoir vendre

- Négocier

- Savoir être ambitieux

- Ecoute active

- Gestion des influences



Attentif à toutes nouvelles opportunités et toujours à la recherche de nouveaux challenges n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

Études marketing

Vente

Gestion de la relation client