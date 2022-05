Passionné de nouvelles technologies, j'ai rejoint la société Innov'3D pour participer au développement de l'entreprise.



Nous proposons à nos clients une expérience d'exception à travers des solutions marketing et de communication:

-Aide à la vente 3D (Augmentez votre ROI lors des salons, Evénements virtuels…),



-Des applications de Marketing 3D (Serious Game, génération de leads qualifiés, Marketing Territorial, merchandising 3D…)



-Des applications de réalité virtuelle pour accompagner votre force de vente en mobilité et accélérer la décision de vos clients.



Contactez-moi pour plus d'informations



Lionel Ahouansou

Innov'3D

06.19.69.40.27



Mes compétences :

Marketing

Commercial BtoB

Relations Client

Immobilier d'entreprise

Présentation orales

Réaliser des bilans de compétences

Argumentaire de Vente

Organiser et gérer des événements

Suivi clients

Capacité relationnelle

Capacité à travailler en équipe

Relation partenaires

Négocier un contrat de vente

Création de bases de données

Construire un powerpoint

Capacités d'analyse et de synthèse

Réaliser des supports commerciaux

Recherche de partenaires et fourniseurs

Capacités rédactionnelles et oratoires

Proposer des actions commerciale

Résistance stress

Capacité d'empathie

Capacité d'adaptabilité rapide

Maitrise du téléphone comme outil de vente

Capacités d'écoute

Veille concurrentielle

Rédaction de rapports

Fidéliser et Développer

Outlook

CRM On demand

Développement personnel

Espace de travail partagé

Espace de travail

Commercial grands comptes

Négociation

Relations clients