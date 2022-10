Julien PONS

Formé à la traduction littéraire, expérience dans le multimédia et dans la localisation/relecture. Connaissance de la programmation.



Mes compétences :

- Anglais (bilingue)

- Techniques de traduction et dadaptation

- Relecture et correction (orthographe, grammaire, syntaxe, typographie)

- Vérification de la cohérence du texte et de la fiabilité des références

- Transcription

- Rédaction (essais, critiques)

- HTML et CSS, niveau basique (apprentissage en cours)

- Javascript et Ruby, niveau basique (apprentissage en cours)