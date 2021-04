Julien RANDOIN

Adjudant de gendarmerie.

Référent sûreté du Ministère de l'intérieur

pour le Groupement de Gendarmerie Départementale de Seine-et-Marne. Prévention Situationnelle et Vidéoprotection.

- Consultation, diagnostic et audit de sûreté ;

- Diagnostic de vidéoprotection ;

- Étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) ;

- Intervention publique de sensibilisation ;

- Formateur des correspondants-sûreté Gendarmerie Nationale ;

- Conseiller pour les services de l'État (commission départementale de vidéoprotection, sous-commission départementale pour la sécurité publique - ESSP...) ;

- Veille technologique.