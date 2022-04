Célina RANDOIN

Passionnée depuis toujours par l'humain, j'aime comprendre son fonctionnement mais aussi ses quêtes diverses et les solutions qui peuvent l'aider à sortir de ses tourments. J'ai choisi d'en faire mon métier, en accompagnant dans leur épanouissement ceux qui en ressentent le besoin. Après dix ans d'expérience salariée dans l'environnement des RH puis en accompagnement professionnel, je me suis installée en libéral afin d'élargir mon champ d'actions et de mettre à profit les outils de développement personnel que je me suis appropriés. Aujourd'hui, je m'adresse essentiellement à deux types de publics : les adultes en thérapie brève mais aussi les jeunes de 17 à 25 ans pour leur orientation professionnelle, problématique face à laquelle ils se sentent souvent démunis.



Mes compétences :

Cohérence cardiaque

Gestion du stress

Psychologue

Reiki

Thérapie brève

Psychologie

Coaching

EFT (Technique de libération émotionnelle)