Isabelle RICHARD

L’expertise du marketing des produits Grand Public au service de la Santé



Mon expérience :

10 années de marketing dans des groupes internationaux sur des marchés grand public, puis 15 ans au service d’entreprises de la région Rhône Alpes.

Depuis 6 ans, je travaille pour le Laboratoire Aguettant, spécialiste des médicaments essentiels injectables, dans l’environnement très réglementé de l’industrie pharmaceutique. Définition et déploiement d’un positionnement attractif et original, innovation / Business development, internationalisation sont les axes forts d’une stratégie marketing ambitieuse à laquelle je collabore.

Postes occupés:

Responsable marketing, Manager de transition, Chargée de mission, je prends la responsabilité et j’accompagne les entreprises dans leur marketing stratégique, leur communication, leurs projets d’innovation et dans la mise en œuvre de plans d’actions opérationnel.

Expertise marchés :

Produits Grand Public BtoC (agro alimentaire – jeu/jouet) & BtoB (emballage Food - cosmétiques) et marché de la Santé tant dans le circuit hospitalier qu’en officine de ville.





Mon projet:

Définir les stratégie marketing et communication en BtoC et/ou BtoB sur les marchés de la santé et/ou du bien être.

Contribuer au développement de produits, services innovants et performants.

Benchmarker mes expériences actuelles (Santé) et antérieures (Grand Public).

Relever des défis dans des environnements concurrentiels complexes où la vision et l’approche marketing structurée et innovante constituent un facteur clé de croissance et de développement.





Domaines de compétences:

Marketing stratégique et opérationnel

Management de l’innovation & de projets / Innovation de rupture

Communication & Charte graphique

Encadrement d’équipe

Support du Business development / Veille, analyse et évaluation de potentiel marché





Points forts:

Vision globale & stratégique

Ouverture, curiosité

Créativité, capacité à imaginer, sortir et élargir le cadre, penser autrement !

Communication et relationnel

Culture de la performance et du résultat

Analytique

Autonomie

Adaptabilité

Ethique



Mes compétences :

Nutrition

Agroalimentaire

Santé

Marketing

Communication

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Management

Innovation

Pharmacie