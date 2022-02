Julien RANOUIL

Bonjour à tous !



Je vous remercie de prendre le temps de lire mon profil. Je me définirais comme étant quelqu'un de passionné, curieux, généreux mais aussi d'entrepreneur. J'aime m'investir dans un projet auquel je crois et travailler avec des personnes venant d'horizons différents (culture, formation). Selon moi, la vie se résume à une succession de défis. Je sais tirer profit des mes succès mais aussi de mes échecs.



En conséquence, j'ai tout mis en œuvre pour me mettre dans des situations où l'adaptation, l'ouverture d'esprit et la créativité sont indispensables au succès de la mission. Cela explique notamment mes premières expériences d'abord au Canada puis en Australie, puis mes 3 années au poste d'ingénieur support client en dosimétrie et radioprotection Europe Moyen Orient et Afrique au sein du laboratoire et fabricant d'équipement de dosimétrie LANDAUER.



*** Support technique client ***



- Prendre en charge des réclamations client et établir des réponses techniques pertinentes

- Sensibiliser/Former tous types de public aux risques liés aux rayonnements ionisant.

- Support des équipes commerciales et marketing pour la vente de d'équipement dosimétrique

- Augmenter l'image technique et d'expertise de l'entreprise

- Visite client et prospects, présence sur les salons

- Bonne capacité rédactionnelle : rédaction de rapport techniques en français, en anglais et espagnol





*** Dosimétrie ****



- Investigation d'écarts entre dosimétrie passive et opérationnelle ( d'après la norme ISO 15690)

- Conseil en technologies appropriées pour la détection de rayonnement X, gamma, bêta et neutrons

- Connaissance théorique des dosimètres basés sur les technologies OSL , TLD , CR-39 et RPL.

- Dosimétrie appliquée en dosimétrie patient ( photon et électron haute et basse énergie)

- Expertise en dosimétrie du cristallin.

- Normes, recommandations et lois relatives à la dosimétrie externe et interne.



*** Radioprotection ****



-Simuler sur ordinateur une exposition d'un matériau ou d'un individu à des rayonnements ionisants.

-Mettre en place des méthodes et des moyens de protection afin de réduire la fréquence des risques.

-Dialogue avec les acteurs de la radioprotection (médecine du travail, travailleur, CHSCT,...)

-Surveiller radiologiquement les installations nucléaires de base et établissements à risque

-Assurer le respect des règles de protection des individus et de l'environnement.

-Mesurer, analyser et synthétiser des acquisitions

-Proposer l'exécution de travaux visant à réduire les risques.



*** Informatique ***



Simulation Monte Carlo: Geant4, MCNP, EGSnrc

Traitement de données: ROOT, Graph4

Système d'exploitation: Windows, Linux, Mac

Bureautique: Open office, Microsoft Word, LaTeX, Excel, Power Point



*** Langues ***



Anglais: Professionnel/ Technique

- Oral: formations techniques, présentation lors de conférence, animation de réunion

- Écrit: Rédaction de rapport technique, support technique de client anglophones



Espagnol: Professionnel/Technique

- Oral: Formation en dosimétrie et radioprotection, support technique de client hispanophones

- Écrit: Rédaction de rapport simple, communication techniques avec client/fournisseurs hispanophone vocabulaire technique)





Mes compétences :

Expertise

Radioprotection

Nucléaire

International

Gestion de projet

Formation

Dosimétrie

Étude de marché

Instrumentation

Support technique

ISO 17025

Avant vente