Julien RINGWALD

Après le Mastère Spécialisé Achats de L'ESCP-EAP PARIS, ainsi qu'un stage de fin d'études chez VALEO au sein de la Direction Générale des achats de la branche VEC Systèmes Thermiques, j'ai intégré l'équipe du site Valeo Branche VEC - division Front End Module à Aguascalientes au Mexique où je suis en charge du périmètre total des Achat: Production, Non-production.



Spécialités : Achats, Négociations, Management indicateurs achats, Réduction de coûts, QCD workshop fournisseurs

Grande sensibilité internationale avec une capacité d’adaptation et d’immersion totale.



Si vous pensez que mes contacts et mes expériences peuvent vous être utiles, ou tout simplement si nous avons des centres d'intérêt en commun soyez les bienvenus.



Mes compétences :

Achats

Automobile

Automotive

Automotive Industry

Communication

Communication skills

Finance

Industrie automobile

KPIs

Leader

Management

Management des projets

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Négociations

Negotiations

Negotiations at all levels

Operation management

Orienté résultats

Purchasing

Réduction des coûts

Supervision

Workshops