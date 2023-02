Julien ROSSET

Cursus:

2004 Bac pro commerce

2006 BTS MGUC en alternance

2010 formation TSGERI

2010 Certification Microsoft SBS 2008

2011 Certification Microsoft Server 2008 Network Infrastructure

2013 Certification Netasq Admin V9



Compétences sous Windows:

- Microsoft SBS 2008, 2011

- Microsoft server 2008 R2; 2012

- Microsoft Exchange server 2007 et 2010

- Microsoft Hyper-V

- Microsoft Fail Over Clustering Serveur 2012

- Microsoft SAN Serveur 2012



Compétences sous Linux :

- Debian / Ubuntu

- Samba, Bind 9



Compétences réseaux :

- VPN Netasq et Microsoft

- Vlans HP PRO Curve et Netasq

- Administration de Routeurs/firewall



Sécurité

- Trend Micro Worry Free Business Security

- Netasq

- IPCOP



Sauvegarde

- Symantec Backup Exec

- Backup Exec System Recovery 2010

- SSR 2013

- Acronis server 2010

- IDS Box / IDS Storage

- Shadow Protect Server

- Symantec System Recovery Virtual edition 2013



Autres :

- Mise en œuvre de site web sous Wordpress.



Mes compétences :

Virtualisation

Stockage

Administrateur réseaux

Informatique

Clustering

Sécurité informatique

Sécurité des systèmes d'information