Tixier LAURENT

Editeur de solutions de gestion en ligne, nous sommes spécialisés dans le domaine du bâtiment.

Nous concevons et commercialisons le logiciel en ligne SO-FA destiné aux artisans du bâtiment tous corps de métiers.



www.so-fa.fr



Ce logiciel novateur se différencie des produits du marché par :

- Sa simplicité d'utilisation

- Sa rapidité d'exécution

- Sa mobilité: vous accéder à vos données de n'importe où et sur n'importe quel support: PC, MAC, tablettes, smartphones

- Des fonctions réellement ciblées sur les métiers du bâtiment

- Des tarifs compétitifs et adaptés aux TPE du bâtiment



Fonctions principales de SO-FA:

- Gestion commerciale complète :Devis, factures, avoirs, factures de situation

- Suivi et analyse de rentabilité des chantiers simple et vraiment adaptée aux besoins des TPE du bâtiment

- Gestion du statut auto-entrepreneur

- Impression attestation simplifiée TVA réduite

- Gestion et suivi des retenues de garantie

- Saisie et suivi des règlements clients

- Comptabilité complète



Vous n'achetez pas de licence au départ et pour 20 € par mois vous avez :

- Accès au logiciel pour 2 utilisateurs

- Assistance téléphonique et par mail

- Mises à jour

Au départ vous préservez ainsi votre trésorerie.

Par la suite votre budget est totalement maitrisé et vous n'investissez pas tous les ans dans des mises à jour coûteuses ou des contrats d'assistance hors de prix.





Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Audit

Informatique

Baan

Logiciel gestion commerciale

Sécurité informatique