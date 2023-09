Julien ROY

Doté d'une forte capacité d'adaptation, j'ai déjà pu travailler dans différents métiers et domaines comme indiqué sur mon profil.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste, d'une nouvelle opportunité dans le secteur de Breteuil (60),Beauvais (60), Amiens (80).

Souhaitant m'investir dans la durée, je suis à la recherche d'un emploi en journée, me permettant d'envisager un équilibre entre ma vie professionnelle et familiale, de réelles perspectives d'avenir et de carrière.



Ouvert à toutes les propositions, alors si vous avez une mission qui me permettra de m'épanouir professionnellement et de développer mes compétences, je suis maintenant près pour vous rejoindre dans cette aventure passionnante !