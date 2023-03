Julien SASMAYOUX

Acheteur Consultant Achats IT & Market Data

 Achats IT

 Acheteur IT multi-catégories, Infrastructure Réseau et Infrastructure stockage (Data Center) Matériels et Logiciel, SI Interne, Expertise intellectuelle au forfait, Prestation intellectuelle en régie (Assistance Technique Unitaire)

 Achats Public, Appel Offre Européen selon la directive du 6 juin 2005 (AOE ouvert et AOE restreint)

 Support achat dans les gestions de projet

 Achats pour étude et production MOA (Maitrise d’ouvrage) et MOE (Maitrise d’œuvre)

 Relation fournisseurs et prescripteur (Client interne et direction)

 Stratégie Achats

 Gestion des contrats

 Support contractuel interne





Achats public: Ordonnance du 6 juin 2005



Mes compétences :

Négociation

Information Technology

Conseil IT

Gestion de contrats

Achats publics

Approvisionnement et achats

Modélisation de processus

Appels d'offres