Julien SIEGLER

Je suis étudiant dans le domaine de la sécurité intérieure à l'ENA en master spécialisé. Précédemment j'ai obtenu mon master IMSGA à l'UTT en partenariat avec l'INHESJ. Mon sujet de stage à été réalisé au SDIS77 en collaboration avec la direction du château de Fontainebleau concernant l'évacuation des oeuvres d'art en cas de sinistre.



Mes études m'ont apportées des compétences dans de multiples domaines:



Management: management environnemental ISO 14001, management de la qualité ISO 9001, management de la sécurité OHSAS 18001.



Règlementation: droit du travail, droit de l'environnement, droit pénal, doit civil.



Connaissances techniques: gestion des risques industriels, santé au travail, ergonomie, prévention des risques, rédaction des Plans local d'urbanisme, rédaction des Plan de prévention des risques naturels et technologiques, rédaction du document unique.



Connaissances scientifiques: Acoustique, CEM, RDM, sécurité électrique, physique nucléaire, mécanique des fluides, microbiologie, biologie.



En plus de ces compétences, mon cursus universitaire m'a permis d’acquérir une expérience professionnelle qui m'a développée des qualités tels que le travail d'équipe d'une part mais aussi mon autonomie.







Mes compétences :

Analyse de risque

Évaluation des risques

Sécurité Incendie dans les ERP

Analyse des accidents/incidents

Comptabilité

Législation française

Risque chimique

Sécurité incendie

Sureté de fonctionnement

Santé et sécurité au travail

Pack Microsoft Office

Politique

sécurité des territoires

Normalisation européenne

Analyse des risques

gestion des risques