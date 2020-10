Julien THEAU

Je suis courtier en prêts professionnels et immobiliers chez CAFPI :



J'interviens sur la Sarthe et départements alentours.

Je suis à votre disposition pour :



. Gagner du temps : ne vous déplacez plus dans les multiples établissements bancaires, je négocie directement pour vous auprès d'eux

. Optimiser votre financement : Les meilleures conditions (taux, garantie, différé) seront négociées auprès des financeurs bancaires et non-bancaires



Exemples d'accompagnement auprès des professionnels :



. Rachat de parts de société

. Reprise de fonds de commerce / droit au bail

. Murs et locaux professionnels

. Equipement matériel, véhicules...

. Crédit bail

. LOA

. Investissement immatériel

. Travaux

. Optimisation de la trésorerie

. Croissance

. Refinancement de compte courant d'associé

. Affacturage

. Lease back

. Portage immobilier

...