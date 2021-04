Julien VERMET

Ingénieur logiciel, je suis spécialisé sur la plateforme Android depuis 5 ans. Ayant commencé dès Android 1.5, je maitrise parfaitement le système et ses contraintes.



Très attaché à l'expérience utilisateur, je produis des applications depuis l'ergonomie en passant par l'interface et jusqu'au développement logiciel. C'est ainsi que je suis le développeur officiel de l'application du Gorafi, application la mieux notée de la catégorie "Actualités"​ du Play Store.



Très curieux, je n'ai pas peur de m'aventurer sur des terrains inconnus. Depuis récemment, je travaille sur le prototypage d'objets connectés sur les technologies Arduino, Spark et Raspberry. Mes travaux ont notamment servi de démonstration sur le stand de La Poste lors du CES 2015 de Las Vegas. Je travaille également sur de nombreuses interfaces innovantes telles que les Google Glass, Android Wear et Android Auto.



Je ne réponds pas aux sociétés de service. Merci



Mes compétences :

Android

Java

Développement Android

PHP