Juliette CHATELARD

J'occupe actuellement le poste d'acheteur industriel projet au sein du groupe Lohr, pour lequel j'opère à la fois dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de fournisseurs (familles diverses : climatisation, portes, vitrages, multimédia, direction, suspension ...) et également dans le cadre du pilotage et la coordination des achats au sein de ce projet.



Je m'adapte aisément à différents environnements, ce qui me permet d'intégrer rapidement les aspects techniques et les contraintes des produits pour permettre de développer et de mettre en œuvre les stratégies appropriées.



Je présente un bon relationnel, ce qui est un atout dans le cadre de la gestion de la relation fournisseurs, mais également pour le travail en équipe avec les différents collaborateurs ou clients internes de la société.



Ma ténacité et mon autonomie me permettent de conduire différents projets de front tout en gérant mes priorités.