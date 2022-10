Après une maîtrise à L'IAE de Lyon III et un DEA en économie des Transports à l'Ecole Nationale des Travaux Public de l'Etat et l'Université Lyon II, j'ai débuté ma carrière en Espagne au sein d'un groupe industriel avant de rejoindre FM Logistic où j'ai évolué successivement dans différentes fonctions de management et d'organisation.



Mes compétences :

LOGISTIQUE

MANAGEMENT

Methodes

PROCESS