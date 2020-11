Je suis actuellement étudiante en Master 1 de psychologie du Travail des Organisations et du Personnel à l'Université de Paris Descartes. Je recherche un stage de 140 heures à effectuer durant la fin de cette année universitaire. Je souhaite découvrir l'aspect pratique du métier. Si vous êtes à la recherche d'un(e) stagiaire et que mon profil vous intéresse je me tiens à votre disposition pour vous en dire davantage sur mes motivations et mes projets futurs.