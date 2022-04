Juliette M'FOUILOU

Après l’obtention de mon Master 2 qui a clôturé cinq années d’études complètes et instructives (commerce, marketing, gestion, communication, management…), agrémentées d’expériences professionnelles enrichissantes, je suis à la recherche d’un poste de chargée de communication au sein de votre structure. Motivée, active et dynamique je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir un nouveau service dans lequel je pourrais évoluer humainement et professionnellement.



Mes compétences :

Communication interne

Relations Presse

Pack office

Gestion de projet

Création de supports de communication

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Management

Gestion d'intranet

Test TOEIC® Listening and Reading : 915/990