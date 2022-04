Traductrice indépendante, je suis titulaire du CAPES d'espagnol et de trois masters complémentaires - en lettres, langues et civilisations étrangères (LLCE), en métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), et en littérature jeunesse (LIJE) - ce qui atteste de ma solide formation généraliste.



Voilà dix ans que je réside entre la France et l'Amérique Latine. Ma langue maternelle est le français mais ma famille étant franco-colombienne, l'espagnol est la langue de communication au sein du foyer.



Je peux donc traduire tous types de documents (littéraires, juridiques, techniques, marketing, etc.) de l'espagnol au français ou inversement.



Mes horaires sont parfaitement flexibles.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante :

juliette.traduction@gmail.com



Juliette Macé - Traductrice indépendante.

Tarif traduction (espagnol > français / français > espagnol) : 0,07€/mots

https://tradespagnolfrancais.wordpress.com/



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Arts et culture

Communication

Informatique

Traduction

Organisation du travail

Adaptation