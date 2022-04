Juliette MACRET

Les Simples Sacrés, remèdes naturels & rituels bienfaisants

Marque de tisanes et bougies artisanales



L'idée de créer Les Simples Sacrés m'est venue après plus de 10 ans à travailler dans la communication pour les autres. J'ai voulu utiliser mes compétences pour créer quelque chose d'utile et qui me ressemble vraiment. J'ai sauté dans le vide en quittant mon emploi en CDI pour créer la vie qui me ressemble. Car, comme on me l'a dit très justement lors de mon départ : la vie mérite qu'on la prenne en main !



Les plantes médicinales sont arrivées tout naturellement dans mon quotidien. Étant intimement persuadée qu'elles peuvent apporter un véritable bien-être, j'ai eu envie de faire découvrir leur bénéfices au plus grand nombre. En partageant des valeurs plus authentiques dans un monde de plus en plus virtuel. Revenir aux choses simples mais tellement…sacrées !



Le terme Simples vient du Moyen-Âge, il s'agit du nom donné aux plantes médicinales. Simples car leurs bénéfices se trouvent dans la plante à l'état naturel, non composé avec d'autres substances.

Inspirée par la nature et les cycles lunaires, je veux proposer des produits destinés à toutes celles qui cherchent à développer leur pouvoir féminin. Reconnecter au féminin sacré, c'est se permettre d'écouter sa voix intérieure, sans jugement. Y trouver la force qui réside en chacune de nous, qui nous permet de créer, créer la vie mais aussi nos envies. Pour moi, c'est ça être une sorcière. Pas une grand-mère au nez crochu et chapeau pointu. Une Femme qui assume sa sensualité, utilise le pouvoir de la nature pour se ressourcer, se nourrir, reconnecter à son intuition… une femme magique.



Inspirations & consommation plus responsable

L’être humain utilise les plantes pour se soigner depuis la nuit des temps. À travers les siècles, des femmes, guérisseuses, druidesses ou sorcières, ont perpétué ce savoir en bousculant parfois l’ordre établi. C’est en explorant ces destinés et notamment les écrits de l’Abbesse Hildegarde De Bingen, que j’ai puisé l’inspiration pour concevoir mes tisanes et mes bougies.



Je fabrique tous mes produits artisanalement avec des produits naturels et locaux. Je choisis ensuite soigneusement leurs emballages afin d'encourager une démarche de protection de notre planète.



