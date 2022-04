J’ai effectué mes 3 années de formation ingénieur à l’ENSE3, Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, de l'Eau et et de l’Environnement, qui fait parti du groupe Grenoble INP. Je me suis spécialisée dans les domaines de l'Automatique et des Systèmes d'Informations.



Mes compétences :

Simulink

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Java

C++