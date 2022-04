Clément SADAUNE

Tout juste diplômé Ingénieur Grenoble-INP, j'ai toujours voulu associer ma passion du dessin et de l'univers virtuel à mes compétences scientifiques. Avec l'année de formation supplémentaire que je réalise actuellement à l'Institut Images des Arts et Métiers de Chalon-Sur-Saône et mon parcours à Grenoble INP et à l'ENSCI Les Ateliers j'ai pu - sur des projets variés et à la pointe de la technologie - créer, innover et concevoir dans le domaine de la réalité virtuelle. Ces mots sont ceux qui guident mon orientation scolaire depuis le départ et ceux qui continueront de représenter la substantifique moelle de ma carrière professionnelle.



N'hésitez pas à consulter toutes les informations sur mon profil, et à me contacter ici : sadaune.clement@orange.fr





Mes compétences :

SolidWorks

Catia

Adaptabilité

Conception mécanique

Adobe Illustrator

Unity 3D

CAO

Simulation numérique

Adobe Photoshop

C++