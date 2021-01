Juliette-Marie BOISSIERE

Bienvenue sur mon profil !



Professionnelle de la Formation et du Recrutement depuis plusieurs années, je maîtrise et jai pratiqué les différentes techniques et évolutions en lien avec ces domaines dactivité.



Ces expériences concernent un large spectre du Recrutement chez Randstad jusquaux centres de formation dans lesquels jai pu transmettre mes compétences et expériences en tant que Formatrice et Développeur de lApprentissage.



J'ai formé et suivi en entreprise des publics très différents dans des domaines d'activité très variés.

Concernant la recherche demploi, jai pu accompagner et mettre en relation des entreprises avec des alternants ainsi que coacher des demandeurs d'emploi.



Jai enseigné depuis 2008 à des apprenants allant du CAP au BAC + 3 sur des matières Professionnelles du Commerce.



Construction de projets de formation personnalisés, mise en place de pédagogies adaptées à chaque public et animation interactive sur les domaines suivants :

- Le Recrutement

- Le Management de l'équipe commerciale

- L'Informatique Commerciale et la Digitalisation

- La Gestion de Projet

- La Gestion de la Relation Client

- La Vente et la Gestion du point de vente

- La Mercatique

J'ai rajouté récemment une brique Digitale à mon parcours professionnel en me certifiant avec les fondamentaux du marketing Digital des Ateliers Google ainsi que la certification sur les fondamentaux numériques de l'Ecole des Nouvelles Compétences de Saintes.



J'utilise aujourd'hui sur des ateliers que j'anime en cabinet de Ressources Humaines des pédagogies créatives et dynamiques pour rendre les bénéficiaires que jaccompagne actifs, afin de renforcer l'efficacité de leurs recherches demploi mais aussi pour faciliter la participation et les échanges.





N'hésitez pas à me contacter pour pouvoir échanger sur vos projets.