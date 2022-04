Karine DUMEAUX

Après avoir passe 10 ans en officine sur Paris, j ai profité de la mutation de mon mari sur Marseille pour me réorienter . J ai donc été pendant 2 ans responsable d une parapharmacie dans une grande surface . Aujourd'hui d'hui , cela fait plus de 2 ans que je suis pharmacien délégué au sein de la Cerp rrm de Marseille , poste qui me convient tout à fait puisque je m occupe des approvisionnements ainsi que de tout l aspect pharmaceutique .



Mes compétences :

PARAPHARMACIE

Pharmacien

Pharmacie