Anne-Lise QUENTIN

De formation scientifique, j'ai actuellement 13 ans d'expérience dans les métiers de l'informatique.

Après avoir commencé pendant 3 ans à un poste de développeur .Net je me suis progressivement orientée vers la gestion de projet et l'AMOA.

Au grés des missions j'ai eu l'occasion de toucher à des domaines fonctionnels très variés (pharmacie, santé publique, promotion immobilière, BFI, assurances IARD, ferroviaire, e-commerce)

Je suis actuellement Chef de projet en charge de l'évolution et du suivi d'applications Mobile.