Axel VILLECHALANE

Après avoir été développeur, Scrum Master et responsable du pôle Java au sein de Soat, je suis actuellement manager de Soat Agile regroupant coach et consultants agiles. Mon rôle est donc d’animer ce pôle autant que de le développer mais également d’intervenir sur le terrain pour coacher, former ou auditer nos clients souhaitant effectuer une transition vers l’agilité.



Mon expérience en tant que coach agile est variée, tant sur la taille des projets de mes clients (transitions réalisées à l’échelle d’un projet, d’une entité ou d’une DSI) que sur leur secteur d’activité (banque, industrie, Télécom ou services).



Énergique, pragmatique et avec un très bon relationnel, j'aime effectuer de nouvelles rencontres autour des méthodes agiles.



Mes compétences :

Formation agile

Coaching agile

Lean

Scrum master

Formateur

Scrum

Coach

Kanban

Agile

Coaching d'équipe