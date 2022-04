Juliette MARTER

• 2009-2011 : Animatrice socio-culturelle auprès d'enfants et d’adolescents en ZUS.

• 2011-2013 : Licence de Psychologie sociale

• Actuellement : En formation de Coordinateur de l'Intervention Sociale et Professionnelle (CISP) au centre de formation Arobase en alternance dans le Centre d'Informations et d'orientation (CIO) de Lyon ouest. Au sein du CIO je suis assistante de la Plateforme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs scolaires (PSAD).

Mes objectifs cette année sont d'acquérir des compétences et outils nécessaires au suivi de personnes en difficultés en vue de leur insertion socio-professionnelle. Cette formation complétera de manière professionnalisante ma licence de psychologie acquise l'année dernière et divers expériences professionnelles, dans le but d'exercer sur un poste d'accompagnement à l'insertion de différents publics.

• Bénévole au sein de l'association Espoir à Lyon : actions destinées à venir en aide à des personnes isolées se trouvant en situation d’exclusion.





Mes compétences :

Insertion sociale

Insertion professionnelle

Entretien

Psychologie

Psychologie sociale

Relations humaines

Animation