Juliette MARTI

Je vous accompagne dans l'organisation de votre événement pour faire vivre à vos clients et collaborateurs des moments d'exception dans notre domaine.



Le Château de Saint-Martory est un monument historique de la Renaissance situé au coeur du Comminges, en Haute Garonne, à la frontière de l’Ariège, des Hautes Pyrénées et du Gers. Le château est à moins de 45 minutes du centre de Toulouse et de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.



Grâce à son domaine comprenant le Chateau XVIème siècle, ses 4 salles de travail, la salle de réception de la métairie et l’étable de 1000 mètres carrés, le Chateau de Saint-Martory est un lieu modulable qui peut recevoir des groupes allant de 10 à plus de 500 personnes



Nous vous proposerons le lieu rêvé pour réussir votre événement. Séminaire résidentiel, semi-résidentiel ou journée d’étude, les devis sont réalisés sur demande en fonction du nombre de participants, de la durée de votre événement et de vos souhaits.



Visitez notre site internet pour en apprendre plus : http://saintmartory.com/fr/



Mes compétences :

Prezi

Google Adwords

Community management

Organisation d'évènements

Stratégie de communication

Relations Presse

Conduite de projet

Adobe Indesign, Pack Microsoft, Prezi