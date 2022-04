Juliette MASSY

Après 18 ans de voyages divers à l'étranger (dus à la profession de mon père), je me suis installée en France pour y faire mes études.

Prépa HEC à Rennes puis intégration à l'ESG, sortie en 1994.

Je me lance dans la bulle informatique et du balbutiant "internet" pour y rester jusqu'en 2002.

Mon mari, rencontré sur un terrain de rugby (j'y ai joué pendant près de 5 ans en 1ère division avec un énorme plaisir - 2ème ligne), a reçu une proposition de mutation pour partir à Toulouse : ni une ni deux, nous avons foncé.

Appartement vendu en 5 jours, démission, un 2ème bébé en route, même pas peur, nous voici installé maintenant à Toulouse depuis 14 ans et fin bien !

Après un CDD et une mission d'intérim, un superbe projet : créer une usine de fabrication de panneaux solaires.

Mais après 12 ans et une évolution des RH dans laquelle je ne me reconnaissais plus, j'ai choisi de me lancer et d'oser : me voici à la tête de mon 4ème bébé : la conciergerie AVEC PLAISIR !

Quoi de plus gratifiant que d'aider les autres à résoudre leurs problèmes quotidiens ? L'aventure est maintenant lancée, on s'accroche, et on bichonne les clients dès qu'ils me sollicitent, quel que soit le problème rencontré et la demande formulée.

Passionnée de rugby (Stade Toulousain forever), amoureuse du pays Basque, épicurienne, polyglotte, incorrigible optimiste ... prête à croquer dans la pomme de la vie à chaque instant !



Mes compétences :

Dynamisme

Ressources humaines

Créativité

Conseil aux entreprises

Recrutement

Conseil en organisation

Conseil en recrutement