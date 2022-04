Arnaud VAUTIER

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Contrôle de gestion (budgétaire, industriel, commercial) et reporting :

• Elaboration des budgets annuels, des procédures et des outils de suivi budgétaire avec analyses d’écarts.

• Reporting mensuel avec commentaires qualitatifs.

• Mise en place d’éventuelles actions correctives nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

• Etablissement de comptes de résultats et bilans prévisionnels.

• Suivi des frais de fonctionnements (contrôle des dépenses)

• Rédaction et mise en application de procédures de contrôle interne



Comptabilité générale et analytique :

• Etablissement des comptes annuels (bilan et compte de résultat).

• Supervision et contrôle des clôtures comptables (cut-off) et opérations d’inventaire.

• Définition des axes de la comptabilité analytique (découpage en business Unit, regroupement de comptes).



Compétences spécifiques :

• Management d’équipes comptables et de contrôleurs de gestion (10 personnes)

• Accompagnement des filiales de groupe dans leur organisation (Budget, reporting, plan prévisionnel).

• Participation à la mise en place d’un ERP (IFS) = > Pilote au niveau finances et GPAO.

• Relations avec les intervenants externes et internes : CAC, Banques, Administrations, Conseils.

• Gestion prévisionnelle de trésorerie.

• Gestion des ressources humaines (recrutement, formation, gestion des équipes, licenciements).





Mes compétences :

Responsable

Gestion

Comptabilité

Encadrement

Services

Contrôle de gestion

Reporting

Proactivité

Management

Gestion de projet

US GAAP

Business Objects