Arnaud VAUTHIER

Je suis actuellement responsable de la plateforme off-shore, basée à Chennai (Inde), pour l'IT Fund administartion de BP2S Luxembourg. Cela fait 2 ans que j'occupe ce poste et je gère une équipe de 8 développeurs et 2 testeurs. Cette équipe n'a subit qu'un seul départ en 2 ans, ce qui est rare en Inde.

Mon précédent poste était responsable de la cellule support pour le même département (IT-FA BP2S). Après avoir créer cette cellule, j'ai préféré revenir vers les "projets" et c'est à ce momet que l'on m'a proposé de créer la plateforme off-shore, en m'appuyant sur mon expérince au sein du support.

Ma première expérience professionnelle était une étude de recherche pour le département Géologie de l'Université de NANCY I, dans le laboratoire de Jean-Laurent MALLET (sujet sur la résolution de systèmes mathématiques par le méthode d'approximation multi-grille).

J'ai ensuite passé une année au sein du système d'information de la société Aventis Pharma S.A., pour la mise en place d'un outil de gestion de plan d'épargne pension sur l'intranet du groupe.