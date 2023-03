Maxime BERTAULT

Fort d'une formation ingénieur généraliste et de nbx projets pilotés sur des sites industriels de grande renommée (SONY, LACTALIS, ARCELORMITTAL, ALSTOM, EDF, NAVAL GROUP, FRAMATOME), je suis capable de m'adapter à la culture de chaque entreprise, de conduire des projets de grande envergure, et d'apporter des solutions (techniques & humaines) innovantes, économiques et durables.



Mes responsabilités m'ont permis de coordonner/piloter/réaliser des chantiers avec un grand nombre de sous-traitants et d'acteurs techniques (notamment dans la région lyonnaise)



La sécurité et l'humain sont au coeur de mon métier, aussi bien avec les équipes sur les chantiers qu'avec les bureaux d'études. Je ne me définis pas comme expert dans un domaine plus qu'un autre, mais avec un vocabulaire technique très étendu, j'arrive à comprendre le potentiel de chacun et à réunir leurs compétences pour optimiser ensemble Qualité/Coûts/Délais.



Mes domaines d'application :

- Travaux Neufs,

- Méthodes de conception et de production,

- Maintenance industrielle,

- Sécurité, Hygiène, Environnement (EHS)