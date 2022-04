Erwan GEFFROY

Après 10 ans dans le domaine du Consulting, j'ai rejoind Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, et j'exerce actuellement un poste de Responsable de l'unité "Répartition des Capacités" du secteur géographique Atlantique. J'interviens en particulier dans le cadre du projet Atlantique 2017 et ai en charge le pilotage de la conception du futur plan de transport ferroviaire qui sera mis en place à la mise en service des 2 nouvelles lignes grande vitesse BPL et SEA mi-2017.



Mes domaines de compétence :

- Management humain

- Pilotage et gestion de projets

- Gestion d'infratructures

- Exploitation et maintenance ferroviaire

- Organisation industrielle et de maintenance de systèmes complexes

- Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) et Soutien Logistique



Mes compétences :

Transport

Ferroviaire

Gestion de projet

Audit

Organisation

Maintenance

Logistique

Conseil

Transport ferroviaire