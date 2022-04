Arnaud VAUTIER

Dirigeant / Ingénieur Safety - SAFENGY



Compétences acquises lors de missions/projets effectuées principalement pour des ingénieries « Oil and Gas » telles que TECHNIP, SAIPEM, PROSERNAT et FOSTER WHEELER et "Nucléaire" telle que SOFINEL.

Conception et réalisation d’études relatives à la sécurité et aux risques industriels sur différents projets nationaux et internationaux Onshore/Offshore. Les principales études menées lors de ces missions:

- Analyses risques incendie,

- Classement de Zone ATEX,

- Protection Active et Passive contre l’incendie,

- Détection Feu et Gaz,

- Protection cryogénique (GNL).

Mes compétences :

Commerciale

Protection incendie

Risques industriels