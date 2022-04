Juliette MIGNOT

Issue d'une famille de restaurateurs, j'adule depuis, mon plus jeune âge, le secteur de l'agroalimentaire.

Ainsi, j'ai orienté le premier cycle de mes études sur ce domaine avec un BTS Sciences et Technologie des Aliments au Valentin.

Pleine d'ambition et de challenge, j'ai ensuite voulu acquérir une double compétence dans la gestion et le management des entreprises. J'ai donc intégré la Licence Professionnelle de Management des Organisations à l'IUT de Valence. Puis j'ai décidé de boucler la boucle de mon parcours scolaire avec le Master Management d'entreprise ou centre de profit en alternance chez Valrhona, une chocolaterie française.

A l'avenir, j'espère trouver un emploi combinant le secteur alimentaire et le management commercial/marketing.





Mes compétences :

Logiciel CRM

Créativité

SAP

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Ecoute