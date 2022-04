Juliette MILANI

Domaines de compétence :



· maîtrise des outils méthodologiques et conceptuels en matière de diagnostic et d’intervention psychologique sur les accidents.

· Capacité à mener une intervention en organisation comme celle d’une étude ergonomique en faisant une analyse des postes de travail ou bien l’amélioration du climat social de l’entreprise, ou encore la gestion du stress au travail.

· Elaboration et animation de tout type de formation

· maîtrise des étapes du recrutement ainsi que ses biais

· connaissance des méthodes de gestion des effectifs et des carrières, élaboration des outils d’évaluation des compétences et de gestion des emplois

· connaissance des différentes démarches qualité et je dispose des outils permettant d’améliorer ses résultats

· possède les connaissances sur les différents mode de communication et ses avantages et inconvénients respectifs

· accompagnement aux changements organisationnels

· exploitation et construction de questionnaire

· maîtrise de l’outil statistique SPSS et ainsi que les différentes étapes des enquêtes



Qualités développées :



· capacité d’autonomie et d’adaptation

· travail en équipe

· sens de l’écoute

· acquisition des notions se rapportant à l’aspect hygiène sécurité en entreprise.



Mes compétences :

Formation

Formation personnel

Psychologue

Recrutement

Sécurité