Juliette MINARD

5-year international consulting experience in Bank (Retail, Corporate, Group) and Administration with an academic background in General Management and Economics at Stanwell Consulting and Accenture.



Skills:

- Change management,

- Project Management,

- Process reengineering,

- Organization Sizing,

- Competencies and Career Management,

- Training transformation.



Transversal : HR manager



Mes compétences :

Conseil

Management

Direction des ressources humaines

Gestion de projet

Animation de formations

Conduite de réunion

Gestion de la relation client

Conduite du changement

Conduite de projet