Juliette MOL

Expériences professionnelles



•Depuis le 4 février 2010 : Sté Grain de Malice(59).CDI Styliste rayons Chemisiers et Robes



(Créations modèles, suivis fournisseurs, shopping et concurrence, mise au point, rendez-vous fournisseurs).



•23 juin 2009 au 22 décembre 2009 : Sté PROMOD (59).CDD Assistante Style rayon Chemisiers



(Créations modèles, suivis fournisseurs, shopping et concurrence, mise au point, rendez-vous fournisseurs).



•23 décembre 2008 au 22 juin 2009 : Sté PROMOD (59).CDD Assistante Style rayons Robes/Chemisiers



(Créations modèles, suivis fournisseurs, shopping et concurrence, mise au point, rendez-vous fournisseurs).



•23 juin 2008 au 22 décembre 2008 : Sté PROMOD (59).Stage Assistante Style Accessoires



(Créations modèles, suivis fournisseurs, shopping et concurrence, mise au point, rendez-vous fournisseurs).



•Août 2007 : LILIELOU (59). Stage en Modélisme .



•Août 2006 : Sté IMPACTU (59). Stage en Stylisme et Modélisme.



•Juillet 2006 : KARA KHORAM (59). Stage en Stylisme et Modélisme.



Autres expériences professionnelles



•Prêt de mes créations pour deux défilés amateurs (Université Catholique de Lille et Institut Lillois d'Ingénierie).



•Partenariat avec l’entreprise de broderie Langlet : création de mes propres broderies. Partenariat avec un plisseur Bruxellois, pour ma collection de fin d’année.



•Juillet/août 2004-2005-2006 : Animatrice en centre pour enfants (59).



•Mai/juin 2003 : Stage en secrétariat médical en cabinet dermatologique (59).