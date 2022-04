Je m'appelle Juliette Montégut, j'ai 21 ans. Après avoir obtenu mon bac Scientifique, je suis allée en BTS design de produit, lors de la seconde année, je me suis rendu compte que la formation de satisfaisait pas mes attentes. J'ai décidé de me réorienter en comptabilité suite à mes cours d'économie et de gestion, ou nous avons abordé les bases de la comptabilité. Je me suis rendue compte que la comptabilité me plaisait et correspondait à mon profil.



Je souhaiterais poursuivre en DSCG après le DCG, et éventuellement aller jusqu'au DEC.



Mes compétences :

Informatique

Photoshop