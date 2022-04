Juliette MONTIER

_ Coordination de projets artistiques

conception et production de projets

analyse et évaluation de contenus artistiques

gestion administrative et budgétaire

gestion des relations artistes : évaluation des besoins, soutien logistique et administratif

coordination des prestataires et direction d´équipe



_ Communication culturelle

analyse, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de communication

gestion des plannings et budgets de réalisation

rédaction, suivi de création graphique et fabrication des supports de communication print et web

diffusion de l´information, gestion des relations médias

optimisation des procédures et méthodes de communication interne



_ Médiation et développement des publics

conception d´actions de sensibilisation à la création artistique, développement de partenariats

élaboration de parcours découverte adaptés aux publics spécifiques

coordination des pratiques amateurs et ateliers d´expérimentation

médiation de proximité

fidélisation du public



