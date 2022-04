Juliette MONTIGNY

Gestion administrative d'un portefeuille d'environ 400 agents : mise en place des contrats du personnel non permanent, établissement de la paie, suivi de carrière et des avancements, correspondance avec les organismes extérieurs.

Correspondante paie/carrière des agents détachés.

Gestionnaire du chantier d'insertion "la citadelle", des contrats d'apprentissage et des stagiaires de haut niveau.

Contrats de droit privé et de droit public.



Autonomie

Communication

Communication interne

Détermination

Formation

Génération Y

Gestion des compétences

Management

Organisation

Organisation d'entreprise

Prévention

Recrutement

Ressources humaines