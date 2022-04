Juliette MOREAU

Diplômée d’Etat en architecture et dotée d’une spécialisation en Construction et Aménagement Durables à l’ENSA-Versailles, j’ai intégré par la suite l’agence ADSC puis l’Agence Nicolas Michelin & Associés. Prônant une approche éco-innovante, j’ai pu aborder la question de la qualité spatiale, environnementale, mais aussi sociale, patrimoniale et économique du projet architectural. Mon regard transversal m’a amenée à travailler sur des programmes divers, comme le logement collectif, l’équipement ou le tertiaire au travers des problématiques du neuf, de la réhabilitation ou même de la reconversion.

La phénoménologie et l’écologie de l’espace, me semblent être les maîtres-mots de la conception architecturale et urbaine. Chose que j’ai pu appréhender au travers de mon diplôme de fin d’année et de mes travaux en agence.



Mes expériences professionnelles et mon cursus universitaire m'ont permis d'appréhender le développement d'un projet en équipe, de mettre à profit mes capacités de dialogue et de communication, d’intégrer en amont de la conception les problématiques bioclimatiques et énergétique, d’utiliser les outils nécessaires à la communication du projet, mais aussi de développer une approche architecturale sensible et contextuelle.



Mes compétences :

Architecture

Développement durable

Energétique

Innovante