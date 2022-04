Juliette MOREL

Bonjour ! Particulièrement intéressée par l'évolution du journalisme d'aujourd'hui, et les nouveaux outils de partage de l'information, je suis diplômée de l'EJCM, École de journalisme de Marseille (reconnue par la profession), où j'ai suivi une formation très complète (Master professionnel).

J'ai une expérience de 3 ans à la rédaction web de La Voix du Nord et recherche actuellement un emploi.

N'hésitez pas à me contacter !

Juliette



Mes compétences :

Presse écrite

Rédacteur

Philosophie

Web

Sciences humaines et sociales

Journalisme

Veille

Infographie

Réseaux sociaux

Adobe Premiere Pro