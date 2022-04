Juliette NABOULET

Je suis actuellement directrice adjointe chez King Jouet, grande enseigne specialisée dans le jouet.

Bras droit du responsable, je l'assiste sur les différentes facettes du métier : commerce, gestion, merchandising, management de l'équipe, tout en valorisant l'espace de vente, et apporte un accueil personnalisé de la clientèle.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Xhtml/css

Pack office

Web design

Mise en place et merchandising de la surface de ve

Management de l'équipe

Gestion de la caisse

Gestion des plannings

Contrôle de la démarque connue et inconnue

Fidelisation de la clientèle

Former l'équipe

Gestions des stocks