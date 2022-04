Aurelie A.

Bonjour,



Aurélie ARROT - Graphiste/Webdesigner/Formatrice PAO & bureautique

Freelance sous le nom AAT's Creations & Formations



Besoin de vous former en bureautique pour gagner en efficacité ?

Besoin d'un nouveau logo ? d'une charte graphique ? d'un site vitrine à votre image ?

Et pourquoi pas des flyers et des affiches publicitaires pour vous faire connaître ?



Mon imagination est à votre service !

​

Particulier et professionnels, AAT's Creations & Formations s'adapte à vos besoins et à votre rythme :



- en proposant des formations (de l'initiation au perfectionnement) sur les logiciels Photoshop / Illustrator version CS5 et CS6, Word / Excel et PowerPoint version 2007 et 2010. Celles-ci ont lieux sur la région Rhône-alpes, mais sont également disponible en vidéos tutoriels afin d'apprendre chez vous à votre rythme



- en mettant en place des ateliers sur l'utilisation des réseaux sociaux tel que FaceBook, Viadeo, Linkedin, pinterest, différents blog, ...etc. Ceux-ci ont lieux sur le bassin Annecien, mais sont également disponible en vidéos tutoriels afin d'apprendre chez vous à votre rythme



- en réalisant votre Design et votre site web vitrine

- en réalisant vos documents d'entreprise





AAT.



Mes compétences :

Gestion de projets

HTML

CSS

Dreamweaver

My sql

XML XSL

SQL Server 2005/2008

Oracle

Joomla

Wordpress

Webmaster

Ergonomie

Communication

Flyers

Graphisme

Web

IHM

Infographie

Communication visuelle

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Bureautique

OpenOffice

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Formation

Certification

Tiers maintenance