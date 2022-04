Aurélia CHRIST

Diplômée de Licence Information – Communication option Communication & Hypermédia à l’IAE Savoie Mont-Blanc, je continue mon apprentissage par une année de professionnalisation dans les domaines du graphisme et du webdesign à l'école ARIES Annecy. Au cours de mes formations j’ai acquis des compétences que je souhaiterais aujourd’hui mettre à disposition d'une agence de communication, ce qui me permettrait d’évoluer dans un univers dynamique et d’acquérir un bagage professionnel.



Portfolio : http://aureliachrist.fr/



Mes compétences :

After Effect

Créativité

Illustrator

Graphisme

Photoshop

Indesign

Flash

Dreamweaver