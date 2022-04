Juliette NEVERS

Chef de projet senior bilingue forte de 8 ans d'expérience en France et à l'international (Australie et UK), j'ai eu l'occasion de gérer et coordonner à un niveau global de nombreux projets dans des domaines variés tel que la communication, l'événementiel, la production publicitaire, la veille digitale ou encore le développement d'un CRM.



• Gestion et coordination de projets multi-pays

• Accompagnement stratégique

• Sens du service et de la relation client

• Qualité d’anticipation et de réactivité

• Expérience internationale

• Management opérationnel





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Coordination internationale

Gestion de budget