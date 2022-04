Je suis une jeune camerounaise âgée de 31 ans et titulaire d'un master 2 en comptabilité finance et audit à l'université de Douala en particulier à l'ENSET . De plus l'expérience professionnelle acquise au CGA FENAP, à AIC, à FIDIT CONSEIL SA, à LA BICEC, et à CAMLAIT SA me permet d'effectuer multiples tâches .