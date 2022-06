Steve Chancel BIREM

Bienvenue sur mon profil VIADEO. Mon objectif professionnel est de faire des Ressources Humaines un pôle de développement de l’efficience de l’organisation. Mettre l'accent sur un travail d'équipe, la collaboration franche et la solidarité afin de bâtir un collectif de travail solide ainsi qu'une organisation forte à travers ses hommes.



Mes compétences Rh et Administratives démontrées sont les suivantes:



Bonnes pratiques HR - Leadership et autorité - Capacité d’analyse et synthèse - Gestion et management des conflits - Relations sociales et Diversité - Capacités relationnelles et de communication - Approche Genre et promotion de l’égalité des sexes



Développement organisationnel - Planification et Développement des effectifs - Recrutement et déploiement - Acquisition et développement des talents - Renforcement des capacités des employés - Droit du travail et des Contrats



Politiques RH, Procédures et règles - Théorie du Management et du changement - Prévisionnel et suivi budgétaire - Paie et Rémunération - Outils techniques de gestion administrative et RH



Maîtrise des Logiciels RH SAGE & HOMERE



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Audit

Adobe Acrobat

